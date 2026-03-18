El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de nubosidad más densa. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 61% y aumentando hasta un 83% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de nubes densas y, potencialmente, a la aparición de lloviznas ligeras, aunque la probabilidad de precipitación se mantiene baja, con un 10% en las primeras horas y aumentando a un 20% entre las 07:00 y las 13:00.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco a pesar de las temperaturas más cálidas. Este viento podría ser un factor a tener en cuenta para actividades al aire libre, ya que puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 10% en las primeras horas y descendiendo a cero en la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras está presente, no se anticipan tormentas significativas.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la noche. El cielo seguirá cubierto, pero se prevén momentos de claridad, especialmente en las horas posteriores al ocaso, que ocurrirá a las 19:45. La noche se presentará tranquila, con temperaturas frescas y un ambiente propicio para disfrutar de un paseo bajo las estrellas, aunque la presencia de nubes podría limitar la visibilidad del cielo nocturno.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con un ambiente húmedo y ventoso que podría influir en la sensación térmica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.