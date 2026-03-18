El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que se mantendrá muy nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en la tarde, aunque el cielo seguirá cubierto en gran parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un respiro del fresco matutino.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 43% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el día se sienta más cálido de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, hay que estar atentos a la posibilidad de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 15% durante la mañana y aumenta a un 25% en la tarde. Esto sugiere que, aunque no se anticipa lluvia, las condiciones podrían volverse inestables, especialmente en las horas cercanas a la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se mantendrá moderado, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas.

Los momentos más agradables del día se esperan entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su máximo, y el cielo, aunque nublado, permitirá que algunos rayos de sol se filtren. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En resumen, hoy en As Neves será un día mayormente nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con la posibilidad de tormentas en la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día variable y que disfruten de las horas más cálidas mientras dure.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.