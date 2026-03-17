El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados hasta las 7 de la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 10 grados a las 8 y subirá gradualmente hasta los 15 grados a las 10 de la mañana. Durante la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo, llegando a los 23 grados a las 3 de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 20 grados a las 5 de la tarde y bajando a 13 grados hacia las 10 de la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 41% a las 3 de la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a la sensación de calor durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, se prevé que la humedad vuelva a aumentar, alcanzando un 70% hacia las 11 de la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados a las 15:00 horas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados a las 15:00 horas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.