El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje gallego. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados hacia las 15:00 horas. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre. La sensación térmica será agradable, gracias a la ausencia de precipitaciones y a la baja probabilidad de lluvia, que se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 41% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas de mayor actividad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h en las primeras horas de la mañana, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:41 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para observar las estrellas.

En resumen, el día de hoy en Vila de Cruces se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento suave, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, A Estrada se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, A Estrada se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.