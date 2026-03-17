El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 9°C, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27°C en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 38% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de frescura será notable en las primeras horas, el calor se hará más presente a medida que el sol se eleve en el cielo. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día perfecto para pasear por la ciudad o disfrutar de la costa viguesa.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h. Estas condiciones de viento serán suaves, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera. Sin embargo, en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 15:00 y las 18:00, se prevén ráfagas más intensas que podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean eventos al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22°C hacia las 14:00 y bajando a 12°C al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:43, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. En resumen, hoy en Vigo se presentará como un día ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo las horas de luz.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 10 grados entre las 03:00 y las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 14 grados a las 10:00.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 10 grados a las 09:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 10 grados entre las 03:00 y las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 14 grados a las 10:00.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 10 grados a las 09:00.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.