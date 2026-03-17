El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 9 grados a las 08:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 78% al amanecer, pero se espera que disminuya a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 39% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

A partir de las 12:00 horas, la temperatura comenzará a ascender de manera más notable, alcanzando los 22 grados a las 13:00 horas y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 15:00 horas. Durante la tarde, se prevé que la temperatura máxima llegue a los 23 grados, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, especialmente durante la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h, alcanzando picos de hasta 27 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Valga podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar del entorno natural.

El ocaso se producirá a las 19:43 horas, marcando el final de un día que, sin duda, será agradable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Valga se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la primavera que se aproxima.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 17 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 23 grados en las horas más cálidas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Pontecesures se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 23 grados a las 15:00 horas, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 17 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 23 grados en las horas más cálidas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Pontecesures se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 23 grados a las 15:00 horas, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.