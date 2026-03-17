El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

Hoy, 17 de marzo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 6 grados en las primeras horas del día, antes de repuntar hacia la tarde.

La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 21 grados hacia las 17:00 horas. La sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 30% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, no se espera una sensación de bochorno, lo que contribuirá a un día placentero.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección norte, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en el ambiente. Es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no afectarán significativamente la claridad del cielo.

En resumen, Tui disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, practicando deportes al aire libre o simplemente relajándose en un parque. La combinación de buen tiempo y cielos despejados promete un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Gondomar se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 24 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.