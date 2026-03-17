El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El 17 de marzo de 2026, Tomiño disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el amanecer, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía. La brisa del norte, con velocidades que rondarán entre los 6 y 10 km/h, aportará un alivio agradable al ambiente, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a un tiempo más seco y cómodo.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con cielos despejados, hará que sea un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. La brisa se intensificará ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 29 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el anochecer. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 52%. El ocaso se producirá a las 19:43, ofreciendo un espectáculo visual con cielos despejados que permitirán disfrutar de una hermosa puesta de sol.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Los vientos, que cambiarán de dirección hacia el sur y suroeste en la tarde, aportarán un toque fresco y renovador.

En resumen, el 17 de marzo será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Tomiño, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán de esta jornada una experiencia placentera para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 19°C hacia el mediodía, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 32°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 6 grados en las primeras horas del día, antes de repuntar hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 32°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 6 grados en las primeras horas del día, antes de repuntar hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.