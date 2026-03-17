El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en niveles agradables, con mínimas de 10 grados en las primeras horas y alcanzando los 19 grados hacia el mediodía. La tarde será la más cálida, con un pico de 21 grados a las 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche. La sensación térmica será confortable, gracias a la ausencia de precipitaciones y a la baja probabilidad de lluvia, que se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa también se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% en la madrugada y disminuyendo a un 39% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 32 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, no debería resultar incómodo y puede ofrecer un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del día. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

En resumen, Silleda disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un momento ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este 17 de marzo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje gallego. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje gallego. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.