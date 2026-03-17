El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados, proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los que se aventuren al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera brisa proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en zonas expuestas al viento. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del sureste, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 47% en las horas de mayor calor. Esto significa que, aunque las temperaturas sean agradables, la sensación de frescura persistirá debido a la humedad en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 5% en la franja horaria de 19:00 a 21:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y propicio para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 19:44. En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para paseos y actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a aprovechar al máximo la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.