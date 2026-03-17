El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada y 8 grados a las 3 de la madrugada, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la mañana, se espera que la temperatura continúe su tendencia ascendente, alcanzando los 11 grados a las 9 de la mañana y llegando a los 13 grados a las 10 de la mañana. A medida que el sol se eleva en el cielo, la temperatura seguirá aumentando, alcanzando un máximo de 24 grados a las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 81% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 26% a las 3 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 54% a las 7 de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, predominando del sur y sureste, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera la aparición de algunas nubes altas hacia la noche. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 6 de la tarde y bajando a 16 grados a las 8 de la tarde. La puesta de sol se producirá a las 19:42, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. No se prevén precipitaciones, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de la localidad aprovechen al máximo el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 11 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 80%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 24 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 24 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.