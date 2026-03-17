El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 17 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 24 grados.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 92% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, esta cifra disminuirá, estabilizándose en torno al 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, las condiciones se volverán más agradables y secas a medida que el día avance.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del este, con velocidades que variarán entre 2 y 16 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:43. Este clima primaveral es ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Salceda de Caselas.
En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.
El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada y 8 grados a las 3 de la madrugada, antes de comenzar a ascender nuevamente.
Hoy, 17 de marzo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 6 grados en las primeras horas del día, antes de repuntar hacia la tarde.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo
- El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo
- El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.
El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada y 8 grados a las 3 de la madrugada, antes de comenzar a ascender nuevamente.
Hoy, 17 de marzo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 6 grados en las primeras horas del día, antes de repuntar hacia la tarde.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo
- El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo
- El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.
- La «plaga» de pulpo persiste en el sur de Inglaterra: más de 400 toneladas en solo dos meses, un 450% más que el año pasado
- El Concello de Vigo intensifica la intervención para ampliar la playa de Samil: la duna de Argazada creció más de un metro en cuatro años
- La «despensa de la aldea» se encoge en Galicia: la huerta ya solo ahorra la cesta de la compra en uno de cada cuatro hogares
- Jóvenes que escapan del alquiler en Vigo y se hacen propietarios: «Todo son precios desorbitados sin sentido»
- El astillero francés Piriou se adelanta a Freire por el pedido de dos oceanográficos para Indonesia
- Herida grave una mujer tras ser atropellada en el centro de Vigo
- La Sareb, como acreedora de la deuda, se queda con los chalés de A Regueira
- Vigo exhibe dinamismo urbanístico al cobijo del nuevo PXOM: se han tramitado más de 3.300 proyectos desde su aprobación