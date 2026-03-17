El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados, brindando un respiro cálido en medio de la frescura matutina.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 38% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que se encuentren en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Ribadumia disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas. La visibilidad será buena, favorecida por la ausencia de nubes densas, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

El orto se producirá a las 07:43, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:44, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Ribadumia hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 21 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 8 grados a las 07:00, mientras que el termómetro subirá hasta los 21 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 21 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 8 grados a las 07:00, mientras que el termómetro subirá hasta los 21 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.