El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 67% hacia la noche. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h en la tarde. Esto generará una brisa agradable que complementará las temperaturas cálidas, haciendo que el tiempo sea ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente salir a caminar y disfrutar del entorno natural de Redondela.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. Con un ocaso programado para las 19:43, los residentes de Redondela podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol antes de que el cielo se oscurezca.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 78% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados hasta las 7 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 78% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados hasta las 7 de la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.