El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Pontevedra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que el ambiente sea más cómodo a medida que se acerque la tarde.

El viento será un factor notable durante el día, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas centrales, provenientes del sur y suroeste. Este viento puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre, ya que el viento puede ser un poco fuerte en ciertos momentos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 9 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:43. La noche se presentará tranquila, ideal para paseos nocturnos o para disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los habitantes y visitantes que aprovechen al máximo este día primaveral.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados entre las 04:00 y las 07:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 13 grados a las 09:00.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el sol brille intensamente, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados entre las 04:00 y las 07:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 13 grados a las 09:00.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el sol brille intensamente, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.