El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Pontecesures se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 23 grados a las 15:00 horas, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 73% y alcanzando un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 34% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y confortable.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 11 km/h hacia el mediodía. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad se incrementará, alcanzando hasta 36 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 18:00 horas y cerrando el día en torno a los 12 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:43, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en Pontecesures.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia las 09:00 horas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 9 grados a las 08:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia las 09:00 horas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 9 grados a las 08:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.