El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con un cielo despejado, proporcionará un ambiente cálido y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la tarde sea más cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con ráfagas que alcanzarán hasta los 50 km/h en las horas pico de la tarde. Este viento puede ser notable, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades que requieran estabilidad, como ciclismo o deportes al aire libre.

Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 4 y 11 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La humedad aumentará ligeramente, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo por el campo o simplemente relajándose en un parque. Recuerde llevar protección solar, ya que la exposición al sol será significativa durante las horas más cálidas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 24 grados.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada y 8 grados a las 3 de la madrugada, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 24 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.