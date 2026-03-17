El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

Hoy, 17 de marzo de 2026, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 9 grados a las 3 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 22 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 49%, lo que proporcionará un ambiente agradable y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Predominará un viento del este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avance la jornada. A partir de la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, especialmente en las horas cercanas a la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, las condiciones son muy favorables, ya que se prevé un día completamente seco, sin posibilidad de lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de lluvia que puedan alterar los planes de los habitantes de Ponte Caldelas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:42. La jornada concluirá con un ambiente fresco y agradable, ideal para pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Ponte Caldelas, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 78% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.