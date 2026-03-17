El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el sol brille intensamente, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 35% en las horas centrales del día. Esto hará que la sensación térmica sea más agradable, ideal para disfrutar de paseos o actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde, especialmente desde el suroeste. Esta brisa puede resultar refrescante, pero es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:43. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Pontevedra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Pontevedra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.