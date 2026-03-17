El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 78% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 23 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que caerá a un 28% en las horas más cálidas. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h provenientes del sur, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en las horas de la tarde.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipa precipitación. Las nubes altas, que comenzarán a aparecer a partir de las 16:00 horas, no afectarán significativamente la luminosidad del día, permitiendo que los rayos del sol sigan predominando. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 14 grados a las 21:00 horas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de paseos o actividades recreativas en la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:42 horas y el ocaso a las 19:42 horas, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un día al aire libre, ya sea para realizar actividades deportivas, paseos familiares o simplemente disfrutar de la naturaleza en Pazos de Borbén. En resumen, se espera un día cálido y soleado, ideal para aprovechar al máximo el entorno natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados a las 15:00 horas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados a las 15:00 horas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.