El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 19°C hacia el mediodía, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 15:00 horas. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de 19:00 a 21:00 horas. A pesar de esta leve posibilidad, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que la tarde y la noche seguirán siendo mayormente secas.

La humedad relativa comenzará en un 71% por la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día hasta alcanzar un 38% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. El viento soplará predominantemente del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas centrales de la tarde. Esta brisa será un alivio en las horas más cálidas, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

El orto se producirá a las 07:43 horas y el ocaso a las 19:44 horas, lo que brindará un día con una buena cantidad de luz solar. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza, ya que el tiempo se mantendrá estable y sin interrupciones significativas.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y una brisa suave. La ligera nubosidad que se espera en la tarde no afectará la calidad del día, permitiendo a los residentes y visitantes disfrutar de un entorno natural en óptimas condiciones.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 17 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, manteniendo una temperatura agradable de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 73%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero cómodo.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 32°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El 17 de marzo de 2026, Tomiño disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el amanecer, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 17 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, manteniendo una temperatura agradable de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 73%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero cómodo.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 32°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El 17 de marzo de 2026, Tomiño disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el amanecer, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.