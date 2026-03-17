El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 32°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 21°C durante la tarde, proporcionando un tiempo ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas. Sin embargo, hacia la tarde, a partir de las 15:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían atenuar un poco la intensidad del sol, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que indica que no hay riesgo de chubascos.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo hasta un 38% en horas de la tarde, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo. Este descenso en la humedad será especialmente notable a medida que las temperaturas aumenten, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre 6 y 32 km/h, predominando del sureste y sur. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 19:44, lo que brinda un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura en las horas más cálidas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 14:00 horas, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo a las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 38% hacia la tarde.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 19°C hacia el mediodía, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El 17 de marzo de 2026, Tomiño disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el amanecer, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 14:00 horas, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo a las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 38% hacia la tarde.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 19°C hacia el mediodía, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El 17 de marzo de 2026, Tomiño disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el amanecer, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.