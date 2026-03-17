El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 6 grados, pero a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 9 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 36% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calidez en las horas más cálidas del día, haciendo que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, especialmente cuando el viento cambie a dirección sur, alcanzando hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es un alivio para aquellos que planean salir a disfrutar del buen tiempo. Con un orto a las 07:42 y un ocaso a las 19:43, los habitantes de O Porriño podrán aprovechar al máximo las horas de luz solar.

En resumen, el tiempo de hoy en O Porriño se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 10 grados a las 09:00.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 24 grados.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 6 grados en las primeras horas del día, antes de repuntar hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 10 grados a las 09:00.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 24 grados.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 6 grados en las primeras horas del día, antes de repuntar hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.