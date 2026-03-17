El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 12 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 69% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 41% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura en la mañana podría ser notable, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas costeras. Durante la mañana, la velocidad del viento será más suave, alrededor de 4 km/h, aumentando progresivamente a medida que avanza el día.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas. Aun así, esta probabilidad es baja y no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

Los amantes de la naturaleza y los paseos por la costa podrán disfrutar de un día espléndido, ideal para actividades recreativas. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje gallego sin obstáculos. A medida que el sol se ponga a las 19:44, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, O Grove vivirá un día mayormente soleado y cálido, con un viento moderado del sureste y sin riesgo de lluvias significativas. Es una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, A Illa de Arousa disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la isla, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, A Illa de Arousa disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la isla, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.