El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% y disminuyendo a medida que avance el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, alcanzando los 21 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un ligero descenso en la humedad, que se situará en torno al 47% en las horas más cálidas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento, que soplará predominantemente del este, tendrá una velocidad que variará entre 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esto podría generar una sensación de frescura, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo propicio para disfrutar de actividades al exterior. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes de Nigrán pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 19:44 horas, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar las horas de sol y disfrutar de la naturaleza en este hermoso rincón de Galicia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 17 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, manteniendo una temperatura agradable de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 73%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero cómodo.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Gondomar se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 9°C, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27°C en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Gondomar se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 9°C, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27°C en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.