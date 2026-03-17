El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 10 grados a las 09:00.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que llegarán a los 23 grados a las 15:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 82% en la mañana a un 29% en la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más agradable. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados a las 18:00 y cerrando el día en torno a los 12 grados a las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a lo largo de la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 14:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto permitirá que los habitantes de Mos realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes y la baja humedad, lo que favorecerá la realización de actividades recreativas y deportivas.

El orto se producirá a las 07:42 y el ocaso a las 19:43, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo en Mos para hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados a las 15:00 horas.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 9°C, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27°C en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados a las 15:00 horas.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 9°C, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27°C en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.