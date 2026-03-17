El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 8 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9:00 a.m., la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 13 grados a las 9:00 a.m. y llegando a un máximo de 22 grados hacia las 2:00 p.m. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 34% durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 4:00 p.m., comenzarán a aparecer nubes altas, que se intensificarán hacia la noche. A pesar de este cambio, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, aunque el cielo se nuble, no habrá riesgo de lluvias que puedan interrumpir las actividades diarias.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 5 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento sople del sur y suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

La puesta de sol se producirá a las 7:43 p.m., momento en el cual el cielo comenzará a oscurecerse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 11:00 p.m. La noche se presentará tranquila, con cielos parcialmente nublados y temperaturas frescas, ideales para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moraña para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, pero sin riesgo de precipitaciones. Un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre antes de que la noche traiga consigo un ambiente más fresco.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados entre las 04:00 y las 07:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 13 grados a las 09:00.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 23 grados en las horas más cálidas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia las 09:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados entre las 04:00 y las 07:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 13 grados a las 09:00.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 23 grados en las horas más cálidas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia las 09:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.