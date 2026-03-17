El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 83% al amanecer, pero irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 24% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará conforme se acerque el mediodía, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 24 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con la baja probabilidad de precipitaciones, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 12 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan lluvias. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 22 grados en la tarde y descendiendo a 16 grados hacia la noche. La puesta de sol está programada para las 19:42, lo que permitirá disfrutar de un atardecer despejado y pintoresco.

En resumen, el tiempo en Mondariz para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y una brisa suave. La ausencia de precipitaciones y la presencia de cielos despejados hacen de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos. Se recomienda llevar ropa ligera para el día, pero también algo de abrigo para la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 17 de marzo de 2026, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el estado del cielo se mantenga despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 78% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.