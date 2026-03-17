El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% en las horas de mayor calor. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda. Sin embargo, es importante recordar que la sensación térmica puede variar, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Durante la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de Moaña.

El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 19:43, brindando un día con aproximadamente 12 horas de luz solar. Esto permitirá aprovechar al máximo el tiempo durante el día, ya que la luz natural será abundante.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 10 grados entre las 03:00 y las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 14 grados a las 10:00.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 9°C, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27°C en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 10 grados entre las 03:00 y las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 14 grados a las 10:00.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 9°C, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27°C en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.