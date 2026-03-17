El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 74% al amanecer, pero se espera que disminuya a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

El viento será un factor notable en la predicción meteorológica de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. A partir del mediodía, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en las horas de mayor calor.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 22 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:43, las temperaturas se situarán en torno a los 15 grados, ofreciendo un ambiente templado para disfrutar de la puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se caracteriza por un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre en un entorno favorable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados entre las 04:00 y las 07:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 13 grados a las 09:00.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados, brindando un respiro cálido en medio de la frescura matutina.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados entre las 04:00 y las 07:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 13 grados a las 09:00.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados, brindando un respiro cálido en medio de la frescura matutina.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.