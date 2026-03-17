El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 8 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual, alcanzando los 20 grados a las 13:00 horas y llegando a un máximo de 21 grados a las 14:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 68% y disminuyendo hasta un 39% en las horas centrales de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor calidez. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 72% a las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h entre las 17:00 y 18:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la naturaleza que rodean Meaño.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente disfrutar de un día soleado en compañía de amigos y familiares.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados, brindando un respiro cálido en medio de la frescura matutina.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados, proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los que se aventuren al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados, brindando un respiro cálido en medio de la frescura matutina.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados, proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los que se aventuren al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.