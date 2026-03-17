El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 31 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura será notable, especialmente en comparación con las frescas mañanas, donde se registrarán mínimas de alrededor de 8 grados. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes y visitantes de Marín que se vistan en capas, permitiendo así adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a un 49% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, es importante tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de Marín.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la playa o simplemente relajarse bajo el sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el sol brille intensamente, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Pontevedra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados hasta las 7 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Pontevedra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados hasta las 7 de la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.