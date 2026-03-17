El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 42% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. Es aconsejable tener en cuenta esta variable si se planea realizar actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipa precipitación. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay riesgo de chubascos durante el día. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 19:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:41. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje gallego. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje gallego. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.