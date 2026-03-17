El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, A Illa de Arousa disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la isla, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 65% y disminuyendo a medida que avanza la jornada, alcanzando niveles más cómodos en torno al 38% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación térmica más agradable, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 34 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Esto podría generar un ambiente fresco, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades recreativas y eventos al aire libre.

El orto se producirá a las 07:44, brindando una hermosa salida del sol que marcará el inicio de un día espléndido. Por otro lado, el ocaso se espera para las 19:44, ofreciendo una puesta de sol que promete ser igualmente espectacular. En resumen, el tiempo de hoy en A Illa de Arousa será perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la belleza de la isla, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 12 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 21 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 8 grados a las 07:00, mientras que el termómetro subirá hasta los 21 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 12 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 21 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 8 grados a las 07:00, mientras que el termómetro subirá hasta los 21 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.