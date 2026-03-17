El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 14:00 horas, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo a las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 38% hacia la tarde.

A medida que avance el día, a partir de las 15:00 horas, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 17 grados a las 16:00 horas y bajando a 15 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará, alcanzando un 63% al final de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del norte y del sureste. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente cuando el viento sople con mayor intensidad.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta las 19:00 horas. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 10% de posibilidad entre las 19:00 y 21:00 horas. A pesar de esto, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los habitantes de A Guarda disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y un ligero descenso en las temperaturas hacia la tarde. Los vientos serán moderados, y aunque hay una pequeña posibilidad de tormentas, se espera que el día transcurra mayormente seco.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 19°C hacia el mediodía, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 32°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El 17 de marzo de 2026, Tomiño disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el amanecer, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 19°C hacia el mediodía, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 32°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El 17 de marzo de 2026, Tomiño disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el amanecer, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.