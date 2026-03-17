El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Gondomar se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 44% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de calor moderada. Sin embargo, la brisa suave del este, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h, contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y agradable.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un riesgo de precipitación. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Gondomar podrán disfrutar de un día soleado y sin interrupciones.

En la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 14 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La brisa del este continuará, aunque con una ligera disminución en su intensidad, lo que hará que la noche sea tranquila y apacible.

Es importante recordar que, aunque el día se presenta favorable, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará de este 17 de marzo un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en los jardines y parques de Gondomar.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 17 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, manteniendo una temperatura agradable de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 73%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero cómodo.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% y disminuyendo a medida que avance el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 6 grados en las primeras horas del día, antes de repuntar hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 17 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, manteniendo una temperatura agradable de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 73%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero cómodo.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% y disminuyendo a medida que avance el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 6 grados en las primeras horas del día, antes de repuntar hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.