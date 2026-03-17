El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la humedad, que podría llegar a un 40% en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h provenientes del sur. Estas condiciones de viento, aunque moderadas, podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur y sureste, lo que podría aportar un ligero frescor a la atmósfera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Forcarei disfruten de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 17 grados hacia las 18:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje hasta el ocaso, que se producirá a las 19:42 horas.

En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son perfectas para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo que se presenta en esta jornada de marzo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, A Estrada se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, A Estrada se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.