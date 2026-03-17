El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, A Estrada se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a las 09:00 horas y continúe aumentando, llegando a los 14 grados a las 10:00 horas. Para el mediodía, se prevé que el termómetro marque alrededor de 16 grados, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 14:00 y 15:00 horas. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 86% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 71% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá aún más, alcanzando un 54% a las 20:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h durante la mañana. A partir de las 11:00 horas, se prevé un aumento en la intensidad del viento, alcanzando rachas de hasta 27 km/h a las 11:00 horas y 26 km/h a las 15:00 horas. Esta brisa será refrescante y ayudará a moderar la sensación térmica en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que los habitantes de A Estrada podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado del sur. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables y sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia las 09:00 horas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Pontecesures se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 23 grados a las 15:00 horas, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia las 09:00 horas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Pontecesures se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 23 grados a las 15:00 horas, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.