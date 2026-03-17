El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia las 09:00 horas.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 22 grados a las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 12 km/h. La humedad relativa, que se mantendrá en niveles moderados, comenzará en un 34% a media tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas en la tarde, especialmente entre las 16:00 y 19:00 horas. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección sur y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 27 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 17:00 horas y bajando a 14 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 19:43 horas, marcando el final de un día mayormente soleado y cálido. En resumen, Cuntis disfrutará de un día primaveral, ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados y temperaturas agradables.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 17 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 23 grados en las horas más cálidas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, A Estrada se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 8 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 17 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 23 grados en las horas más cálidas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, A Estrada se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 8 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.