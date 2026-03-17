El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, rondando el 69%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, llegando a un 37% en las horas centrales de la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 12 km/h hacia el mediodía. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la temperatura, se espera un aumento gradual, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con el cielo despejado, hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, con valores que rondarán los 20 grados a las 17:00 horas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Catoira pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 19:43, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en compañía de amigos o familiares.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, practicando deportes al aire libre o simplemente relajándose en un parque.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 17 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 23 grados en las horas más cálidas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Pontecesures se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 23 grados a las 15:00 horas, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 9 grados a las 08:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 17 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 23 grados en las horas más cálidas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Pontecesures se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 23 grados a las 15:00 horas, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 9 grados a las 08:00 horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.