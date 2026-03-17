El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

Hoy, 17 de marzo de 2026, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el estado del cielo se mantenga despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 6 grados a las 5:00 AM, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura será ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 41% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo, perfecto para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas, picnics o simplemente relajarse en un parque.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 19:42, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol, que será un momento perfecto para disfrutar en compañía de amigos y familiares. La temperatura comenzará a descender después de la puesta del sol, pero se mantendrá en niveles agradables durante la noche.

En resumen, A Cañiza vivirá un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 11 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 80%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 11 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 80%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.