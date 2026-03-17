El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 10 grados entre las 03:00 y las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 14 grados a las 10:00.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, comenzando en un 73% y descendiendo gradualmente hasta un 60% hacia las 10:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleve, el ambiente se tornará más cálido y confortable.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 21 grados a las 14:00 y 19 grados a las 15:00. La tendencia es que el tiempo se mantenga mayormente despejado, aunque se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde, con la aparición de nubes altas a partir de las 16:00. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será otro factor a considerar, soplando desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 16 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados a las 12:00 y bajando a 15 grados hacia las 20:00. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un atardecer tranquilo y despejado.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la comunidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 9°C, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27°C en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 9°C, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27°C en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.