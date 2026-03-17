El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados hacia el mediodía. Este incremento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo por la tarde.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 34 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ser refrescante y ayudará a mantener el ambiente fresco, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad se mantendrá en torno a los 10 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los habitantes y visitantes de Cambados, quienes podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 11 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:44. En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 12 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados, brindando un respiro cálido en medio de la frescura matutina.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 21 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 8 grados a las 07:00, mientras que el termómetro subirá hasta los 21 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 12 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados, brindando un respiro cálido en medio de la frescura matutina.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 21 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 8 grados a las 07:00, mientras que el termómetro subirá hasta los 21 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.