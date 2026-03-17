El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

Hoy, 17 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 23 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo a un 33% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y agradable, ideal para actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para disfrutar de paseos y actividades en la naturaleza.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del norte y del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente. A pesar de que el viento será notable, no se prevén condiciones adversas que puedan afectar la tranquilidad del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una visita a los parques locales o simplemente disfrutar de un café en una terraza al sol.

El orto se producirá a las 07:42, brindando a los habitantes de Caldas de Reis la oportunidad de comenzar el día con luz natural desde temprano. Por otro lado, el ocaso se espera a las 19:43, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz diurna. En resumen, el tiempo de hoy en Caldas de Reis será perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y cielos despejados que invitan a salir y aprovechar el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia las 09:00 horas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 8 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia las 09:00 horas.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 8 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.