El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados entre las 04:00 y las 07:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 13 grados a las 09:00.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 23 grados a las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 77% en la mañana al 36% en la tarde, lo que generará un ambiente más seco y agradable. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 41% a las 18:00 horas.

El viento será otro factor a considerar hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h desde el oeste a las 17:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Barro disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. La visibilidad será óptima, y las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:43 horas. En resumen, el día de hoy en Barro se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 8 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados, brindando un respiro cálido en medio de la frescura matutina.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 8 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados, brindando un respiro cálido en medio de la frescura matutina.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.