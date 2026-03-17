El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

Hoy, 17 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, manteniendo una temperatura agradable de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 73%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero cómodo.

A medida que avance el día, las temperaturas experimentarán un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cambio en el estado del cielo, ya que hacia la tarde se espera la aparición de nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, y aunque el cielo se cubrirá parcialmente con nubes altas, la visibilidad seguirá siendo excelente. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos por la costa o actividades recreativas en los parques de la ciudad. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, situándose en torno a los 15 grados .

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:44. La humedad comenzará a aumentar ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la velada sea placentera.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y vientos moderados. Las condiciones son perfectas para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo este día primaveral.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Gondomar se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% y disminuyendo a medida que avance el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 19°C hacia el mediodía, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Gondomar se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% y disminuyendo a medida que avance el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 19°C hacia el mediodía, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.