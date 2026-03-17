El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de marzo

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 11 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 80%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando los 9 grados a las 8:00 y subiendo hasta los 12 grados a las 9:00. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que permitirá que el día se sienta más cálido y agradable. El cielo seguirá despejado, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados a las 15:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de nubes altas a partir de las 16:00. A pesar de la presencia de estas nubes, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 28 km/h hacia la tarde. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 6 km/h.

La tarde se caracterizará por temperaturas agradables, con un descenso gradual hacia la noche. A las 18:00, se espera que la temperatura baje a 21 grados, y para las 19:00, se situará en torno a los 19 grados. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 54% hacia el final de la tarde.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La temperatura descenderá a 17 grados a las 20:00 y continuará bajando hasta los 11 grados a la medianoche. En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Hoy, 17 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 24 grados.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada y 8 grados a las 3 de la madrugada, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 17 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 24 grados.

El día de hoy, 17 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada y 8 grados a las 3 de la madrugada, antes de comenzar a ascender nuevamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-16T20:57:12.