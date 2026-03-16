El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables, con una temperatura que oscilará entre los 9 y los 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas frescas, alrededor de 12 grados, pero a medida que avance el día, se alcanzarán máximas de hasta 19 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo a un 56% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente antes de que el sol esté en su punto más alto. A medida que el día avanza, la disminución de la humedad contribuirá a una sensación más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día, aunque no se espera que cause molestias significativas.

No hay previsión de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos por la costa, picnics en el parque o simplemente disfrutar del ambiente primaveral que comienza a asomarse.

El amanecer se producirá a las 07:45 y el ocaso será a las 19:42, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con cielos despejados y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que Vilanova de Arousa tiene para ofrecer. La combinación de buen tiempo y la belleza natural de la zona promete un día memorable para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.