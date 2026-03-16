El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1:00 a.m. y manteniéndose en ese rango hasta las 3:00 a.m.

A partir de las 4:00 a.m., la temperatura comenzará a descender hasta llegar a los 7 grados a las 5:00 a.m. y 6 grados a las 7:00 a.m. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 10:00 a.m. y llegando a un máximo de 21 grados a las 3:00 p.m. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 85% en la mañana y bajará hasta un 45% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a este, con velocidades que alcanzarán hasta 6 km/h en la tarde. Esto contribuirá a que la temperatura se sienta más cálida, especialmente durante las horas centrales del día.

A partir de las 6:00 p.m., se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 4:00 p.m. y bajando a 14 grados hacia las 8:00 p.m. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 10:00 p.m. y un cielo que seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos suaves promete un día perfecto para disfrutar en Vilaboa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.