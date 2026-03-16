El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un panorama mayormente despejado a lo largo del día, aunque se anticipan algunas variaciones en el estado del cielo. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un tiempo más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 45% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleve, la temperatura se sentirá más cálida. La bruma, que se prevé en las primeras horas, no debería afectar significativamente la visibilidad, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de sus actividades al aire libre sin inconvenientes.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h. Este viento, aunque ligero, puede aportar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará, predominando del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima favorable es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos por la naturaleza o simplemente relajarse en los espacios abiertos de Vila de Cruces.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:40. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, lo que hará que la velada sea placentera. En resumen, hoy es un día propicio para disfrutar de la belleza natural de Vila de Cruces, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo el entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.